Армения намерена развивать торговлю с Таджикистаном

13 мая. 18:11

Министры иностранных дел Армении и Таджикистана Арарат Мирзоян и Сироджиддин Мухриддин сегодня на встрече в Душанбе обсудили перспективы двустороннего взаимодействия, - сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

"Мирзоян и Мухриддин выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, отметив, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления армяно-таджикских дипломатических отношений, что является хорошей возможностью подвести итоги зарегистрированных достижений и наметить новые направления для расширения сотрудничества", - говорится на сайте МИД Армении, передает РИА Новости.

Особое внимание было уделено усилиям по полноценному использованию потенциала торгово-экономического сотрудничества, и в этой связи была отмечена важность активизации работы армяно-таджикской межправительственной комиссии. Стороны также обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран на многосторонних площадках, - говорится в сообщении.