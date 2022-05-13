Проигравшая войну Армения вооружит население

Члены правящей партии Армении хотят значительно упростить получение гражданами страны огнестрельного оружия, предлагая принять новый закон, который, по их мнению, поможет стране лучше защитить себя после поражения в войне с Азербайджаном в 2020 году. Противники законопроекта опасаются, что его принятие может привести к росту в стране преступлений с применением огнестрельного оружия, пишет Eurasianet.

Законопроект, представленный членами правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" 18 апреля, включает в себя снижение требований к лицам, впервые приобретающим оружие, снятие ограничения на покупку патронов и продление срока действия лицензий. Но при этом в нем упоминаются некоторые новые правила, в том числе сдача экзамена и увеличение минимального возраста для приобретения оружия с 18 до 21 года.

"Это очень важно с точки зрения повышения нашей обороноспособности как нации и государства, учитывая угрозы нашей безопасности, - сказал Eurasianet.org Вилен Габриелян, депутат от партии "Гражданский договор" и автор законопроекта. - Нужно дать желающим возможность овладеть навыками обращения с оружием, тем более что после войны 2020 года спрос на это в армянском обществе только растет".

Абет Мадоян, преподающий в Американском университете Армении, купил свое первое ружье - дробовик "Вепрь ВПО-213" российского производства - после войны 2020 года. Сейчас он работает над совершенствованием своих навыков, периодически выезжая на стрельбище. "Я хочу быть в боевой готовности", - сказал он, отмечая, что выступает за принятие законопроекта об упрощении покупки оружия в Армении.

"Учитывая угрозу безопасности Армении, население должно очень быстро вооружиться и освоить навыки гражданской обороны, - сказал Мадоян. - Государство делает недостаточно для повышения обороноспособности страны и общества в целом. Плоды этой политики мы вкусили во время войны 2020 года, наше общество было совершенно к ней не готово".

Согласно действующему законодательству, гражданин Армении может получить лицензию на владение винтовкой только после пяти лет владения гладкоствольным оружием, таким как дробовик. Новое законодательство потребует сдачи экзамена (включая как письменной части, так и практической), но при этом позволит владеть винтовкой сразу, без пятилетнего стажа. Законопроект также позволит гражданам приобретать до 10 единиц гражданского огнестрельного оружия вместо пяти.

Бывший пресс-секретарь министерства обороны Армении, а ныне штатный эксперт парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Арцрун Ованнисян заявил, что необходимость принять закон об ослаблении ограничений назрела давно. "Это очень важный законопроект с точки зрения повышения нашей боеспособности, - сказал он Eurasianet.org. - Только то, что гражданин Армении с 21 года может купить огнестрельное оружие, принять участие в каких-то тактических учениях, подобных тем, что проводятся в армии, уже было бы большим плюсом".

Поддержали закон и торговцы оружием. "Мы надеемся, что после снятия пятилетнего барьера на приобретение нарезного оружия продажи вырастут, так как спрос растет уже сейчас, - говорит Самвел Маргарян, директор крупнейшей армянской оружейной компании Aspar Arms. - Многие хотят сразу купить винтовку, без получения лицензии на охотничье ружье сроком в пять лет".

Но некоторых закон встревожил, в том числе участников движения за мир, которые опасаются, что принятие закона приведет к росту в стране преступлений с применением огнестрельного оружия.

В Армении существует сильная "криминальная субкультура", которая может усугубить проблемы с незаконным оборотом оружия, если оружие станет легче достать.

"Если мы не победим эту криминальную субкультуру, то есть опасность, что более легкий доступ к оружию приведет к росту преступлений", - говорит председатель НПО "Диалог мира" Эдгар Хачатрян.

Но автор законопроекта Габриелян считает эти опасения беспочвенными: "Если мы сделаем оружие доступным для простых граждан, потенциальный преступник дважды подумает, прежде чем нападать на кого-то, поскольку вооруженный человек способен эффективно защищаться".

В то время как в Соединенных Штатах исследования показали, что более высокий уровень владения оружием приводит к большему насилию с применением оружия, Габриелян сказал, что он ожидает, что в Армении результаты будут другими. "Мы изучали передовой мировой опыт, в первую очередь опыт стран Балтии, и он свидетельствует об обратном: количество преступлений с использованием легально приобретенного оружия стремится к нулю. Люди совершают преступления с использованием незаконно приобретенного оружия", - говорит Габриелян

По его словам, хотя в новом законодательстве нет положений о сокращении незаконного оборота оружия, разработчики работают над этим. Они проконсультировались с полицией и будут следить за ситуацией после принятия законопроекта, а также могут либо внести поправки в закон, либо ввести отдельные правила.

Законопроект также узаконивает использование оружия в случае нападения на человека дома. Однако некоторые сомневаются в способности системы правосудия Армении справедливо рассматривать подобные дела. "Где и когда можно применять оружие, в каких случаях оно будет считаться самообороной, а в каких нет? - задается вопросом правозащитница Нина Карапетянц. - Это очень сложный механизм, и, зная недостатки нашей правоохранительной системы и судов, сомневаюсь, что эти механизмы будут работать. Боюсь, что одного человека могут посадить за решетку за применение оружия, а другого человека, который может иметь связи с [сотрудниками правоохранительных органов], отпустят".

Габриелян признал, что новое законодательство может нуждаться в доработке по этим вопросам: "Мы согласны с тем, что законодательное регулирование в случае самообороны нечеткое, его нужно дорабатывать".

Еще одно ключевое положение законопроекта предлагает "обеспечить жителей определенных населенных пунктов боевым оружием".

Перечень населенных пунктов будет определяться правительством. Скорее всего, это относится к районам, граничащим с Азербайджаном.

В апреле правительство отклонило законопроект оппозиции о выдаче оружия жителям приграничных районов, утверждая, что в этом нет необходимости, учитывая существование их законопроекта. "Предложенный нами законопроект касается не только приграничных населенных пунктов, а всего спектра", - сказал Габриелян.

Учитывая поддержку со стороны правящей партии, имеющей подавляющее большинство в парламенте, у этого законопроекта гораздо больше шансов быть принятым. Для принятия закон "О регулировании оборота оружия" должен быть рассмотрен комиссией парламента по обороне и национальной безопасности, а также должен получить одобрение правительства. В таком случае он вступит в силу через три месяца после принятия.