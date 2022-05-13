Brent поднялась выше $110

13 мая. 17:58

Цены на нефть Brent поднялись выше $110 за баррель, об этом говорят данные торгов.

К 17:07 мск фьючерсы с поставкой в июле на нефть этой марки дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,65 (2,47%), достигая $110,10 за баррель, передает "Интерфакс".

Июньские фьючерсы на легкую нефть WTI к этому времени росли на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,91 (2,74%) и торговались по $109,04 за баррель.

Сегодня котировки нефти увеличиваются, но в целом по итогам всей недели они снизились: Brent подешевела на 2,7%, WTI - примерно на 1%.