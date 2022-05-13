Министры стран G7 осудили указ о ношении паранджи для афганских женщин

13 мая. 17:47

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) осудили указ правящего в Афганистане запрещенного в России движения "Талибан" об обязательном ношении паранджи для женщин в общественных местах, - говорится в распространенном сегодня заявлении "семерки".

"Мы, министры иностранных дел G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки) и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности выражаем наше сильнейшее возражение и сожаление касаемо все новых рестрикций в отношении прав и свобод женщин и девочек в Афганистане. Мы поддерживаем афганский народ в его требовании равноправия в рамках международного права", - сказано в сообщении, передает ТАСС.