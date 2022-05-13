Последний ковид-госпиталь закрыли в Карачаево-Черкесии

13 мая. 17:43

Городская клиническая больница Черкесска, на базе которой работал госпиталь для ковидных больных, возвратилась к штатному режиму работы, рассказали в оперштабе республики.

"Госпиталь на базе больницы уже не работает, но здесь оборудовано изолированное отделение для больных с COVID-19, рассчитанное на 20 коек", - цитирует его представителя "Интерфакс".

По его словам, в отделение нужно заходить через отдельный вход, реализуется изолированная маршрутизация больных, выполняются все санитарно-эпидемиологические нормы, предусмотренные для ковидного отделения внутри больницы.

Чиновник добавил, что последний ковид-госпиталь в КЧР было решено закрыть после стабилизации эпидситуации, а также сокращения числа больных с коронавирусом, которым нужно лечение в стационаре.

В то же время, заявили в Минздраве Карачаево-Черкесии, при необходимости число коек в отделении будет увеличено в сжатые сроки.