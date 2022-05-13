Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента ОАЭ

13 мая. 17:26

Президент РФ Владимир Путин сегодня отправил телеграммы в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна, - сообщила пресс-служба Кремля.

Соболезнования направлены наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру, министру обороны ОАЭ, правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму.

"В телеграммах Владимир Путин, в частности, отметил, что с именем шейха Халифы связан весьма важный период истории Абу-Даби и Объединенных Арабских Эмиратов в целом, ознаменованный впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также Путин отметил вклад Халифы бен Заида Аль Нахайяна в укрепление отношений ОАЭ с Россией: "Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", - цитирует пресс-служба текст телеграмм.

Президент РФ передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему народу Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, президент ОАЭ сегодня умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. В стране объявлен национальный траур, который будет действовать 40 дней.