Гарибашвили: следующие выборы в парламент Грузии пройдут только в 2024 году

13 мая. 17:16

Следующие парламентские выборы в Грузии пройдут не раньше чем в 2024 году, такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое нацдвижение" Ника Мелия заявил, что оппозиция работает с международными партнерами над тем, чтобы воспользоваться примером Молдавии для победы на выборах.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать это высказывание премьер подчеркнул, что его не интересует, что говорят оппозиционеры, тем более, если эти слова - "абсурдные заявления, связанные с выборами".

"Все выборы завершены, мы победили. Следующие выборы пройдут в 2024 году. Поэтому прошу вас, дайте мне время, нам нужно сделать столько дел", - цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.