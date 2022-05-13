Таджикская Somon Air осваивает новый московский аэропорт

13 мая. 17:09

Таджикская национальная авиакомпания Somon Air с 16 мая ежедневно будет выполнять один из двух рейсов в Москву с посадкой в аэропорту Внуково, - сообщили в пресс-службе авиакомпании

"С 16 мая 2022 года авиакомпания Somon Air приступает к выполнению полетов из Душанбе в московский аэропорт Внуково", - сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Сейчас авиаперевозчик ежедневно выполняет два рейса по маршруту Душанбе - Москва и обратно с посадкой в аэропорту Домодедово, теперь один из самолетов этой авиакомпании будет лететь до Внуково. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800, - добавили в авиакомпании.

Напомним, авиасообщение между Таджикистаном и Россией было приостановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции в марте 2020 года. Полеты между двумя странами возобновились в апреле 2021 года, сейчас из четырех международных аэропортов республики в разные города РФ выполняется около 120 рейсов в неделю.