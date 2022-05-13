Экс-директор частного детсада в Дагестане ответит в суде за падение ребенка

13 мая. 16:56

Экс-директор частного реабилитационного центра "Дети Солнца" по уходу за детьми с ограниченными возможностями в Каспийске, в котором шестилетняя девочка получила травмы, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Инцидент случился 10 января 2022 года. По данным следствия, в тот день работники центра оставили шестилетнюю девочку в детской комнате без присмотра. Ребенок забрался на полку шкафа с игрушками, откуда упал с высоты одного метра.

Девочка получила травмы. Мать пострадавшей сообщила, что ее дочь пролежала в больнице восемь дней, первый из них – в реанимации.

Экс-директора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Уголовное дело рассмотрит Каспийский городской суд.