На границе России и Грузии застряли более 2 тыс большегрузов

13 мая. 16:42

В трех республиках Северного Кавказа для выезда из России в Грузию по Военно-Грузинской дороге скопилось свыше 2 тыс большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

По состояния на 12 мая, перед пунктом пропуска в Северной Осетии находятся 1841 грузовик, в Ингушетии – 150, в Кабардино-Балкарии – 100.

При этом перед МАПП Яраг - Казмаляр и МАПП Тагиркент - Казмаляр Дагестанской таможни очередей нет.

Перед МАПП Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни сохраняется очередь в направлении выезда из РФ, передает ТАСС.