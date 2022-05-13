В Казахстане распространяется стелс-омикрон

13 мая. 16:49

Стелс-омикрон выявлен в двенадцати регионах Казахстана, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах выявлен омикрон-штамм - 98,6%, в том числе в 12 регионах выявлен "стелс-омикрон" - 36,7%", - информирует Минздрав Казахстана.

Кроме того, в республике продолжает циркулировать дельта-штамм, он выявлен в 1,4% от числа исследуемых проб.

Стелс-омикрон или "скрытый" омикрон это разновидность BA.2, свое название он получил за то, что его сложно идентифицировать.

Впервые стелс-омикрон был обнаружен в конце прошлого года в скандинавских странах.