Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России

13 мая. 16:16

Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит в Ленинградской области бумагу под брендом SvetoCopy, решила уйти из России.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки», - следует из материалов финансовой отчетности Sylvamo Corporation за I квартал 2022 года.

Главный актив компании в России - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, на котором и производится бумага, будет продан.