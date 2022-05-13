13 мая. 16:01

ЗАГ: В США признали неэффективность антироссийских санкций

Российские морские перевозки пока не пострадали от экономических санкций, сообщает американское издание New York Post.

"По данным системы отслеживания перевозок Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 миллионов метрических тонн в апреле по сравнению с 24 миллионами в декабре, январе, феврале и марте", - сказано в публикации.

Как заявил ведущий нефтяной аналитик по Северной и Южной Америке Мэтт Смитт, экспорт российской нефти в апреле фактически увеличился. "Объемы потоков российской сырой нефти в Италию и другие европейские страны выросли благодаря их перенаправлению и оппортунистским закупкам. А такие страны, как Индия и Турция, которые обычно не импортируют много нефти Urals из России, начали охоту за скидками и раскупили сырье", - пояснил он.

Смитт подчеркивает, что потери от падения объемов сырьевого экспорта Россия сможет компенсировать за счет растущих цен на энергоресурсы.

"Таким образом, по сути, ничего не изменилось", - подытожил эксперт.

По данным издания, с похожей ситуацией столкнулись и грузоперевозки. "Торговля России с Китаем и Японией в целом осталась стабильной, в то время как количество балкеров, направлявшихся в Южную Корею, Египет и Турцию, увеличилось", - сообщает газета со ссылкой на цифры службы морской информации Lloyd's List Intelligence.

В New York Post заключили, что эти цифры несколько контрастируют с заявлениями руководителей ведущих стран, подчеркивающих пагубный характер санкций.