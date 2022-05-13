В центре Еревана начинается массовое оппозиционное шествие

13 мая. 15:59

В эти минуты в центре Еревана начинается массовое шествие сторонников оппозиции.

На площади Франции продолжают собираться митингующие. В настоящее время поют патриотические песни и скандируют лозунги против властей республики, передает РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.