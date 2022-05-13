В Грузии закончились почти все запасы пшеницы

13 мая. 15:55

В Грузии фактически закончились все запасы пшеницы. Об этом заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.

Он предупредил, что уже в ближайшие дни мельницы прекратят свою работу.

"Несколько месяцев как в страну агрессивно ввозят муку, которая заменяет пшеницу. Сегодня мы дошли до той ситуации, что запасы пшеницы, которые у нас были ранее, фактически исчерпаны и мельницы в течение нескольких дней остановятся", - поведал он в интервью информагентству "Интерпрессньюс".

Глава Ассоциации производителей зерна и муки подчеркнул, что в Грузии налог на импорт муки равен нулю, а пшеницы - плавающий, на данный момент он составляет $120 за тонну. Сигалава уточнил, что ООН рекомендует странам держать как минимум двухмесячные запасы пшеницы.