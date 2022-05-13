Летнее тепло придет в выходные на курорты Краснодарского края

13 мая. 15:45

В предстоящие выходных в Краснодарском крае потеплеет до плюс 26, обещают синоптики.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-13, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. На Азовском побережье будет около плюс 23, в горах потеплеет до плюс 20. На Черноморском побережье в дневные часы будет 17 - 22 градуса, в Туапсинском районе теплее, до плюс 25. В Краснодаре в субботу также будет около 25 градусов тепла.

Осадков и порывов ветра на большей части территории региона не предвидится. Только в северной половине региона в субботу, а также в предгорьях юго-восточных районов в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди с грозой.

Вода в морях также продолжает постепенно прогреваться. Самое теплое море сейчас у берегов Ейска - плюс 16, в Туапсе, Геленджике, Приморско-Ахтарске - плюс 15, в Темрюке и Сочи - плюс 14, в Анапе и Новороссийске - плюс 13.