Зеленский не хочет видеть россиян в Европе

13 мая. 15:42

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию закрыться для путешественников из России.

"Санкционная политика. Я считаю сильными шагами касательно туризма. Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Даже те, кто не был на поле боя - они молчат, они поддерживают свое политическое руководство", - цитирует Зеленского РИА Новости.

Кроме того, он выразил благодарность Европейскому сообществу за блокировку активов российских бизнесменов и чиновников, а также порекомендовал оказаться такое же давление и на обычных россиян, которые приезжают отдыхать в Европу.