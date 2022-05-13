Уровень коллективного иммунитета в России снизился до 39,2%

13 мая. 15:31

В России продолжает падать коллективный иммунитет к COVID-19, по данным портала стопкоронавирус.рф, сейчас он составляет 39,2%, неделю назад коллективный иммунитет россиян был равен 41,2%.

Первым компонентом вакцины от коронавируса прививка сделана 90 992 878 раз, полную вакцинацию провели 87 073 090 раз.

В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу почти на 10% ниже, чем в среднем по России, он снизился до 30,2%, неделей ранее он составлял 33,1%. Отметим, что в конце 2021 года коллективный иммунитет москвичей был равен 71,4%.

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета за неделю упал с 36,4% до 33,8%.