В США считают отправку денег Украине бесполезной тратой средств налогоплательщиков

13 мая. 15:18

Республиканец, член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Госар назвал деньги, которые Вашингтон намерен отправить Украине, бесполезной тратой средств налогоплательщиков.

"В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал сто миллионов долларов. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента", - написал конгрессмен в Twitter.

Политик подчеркнул, что американский лидер Джо Байден намерен развязать прокси-войну с Москвой, что обернется для США ошибкой с последствиями мирового масштаба.

Властям США необходимо решать проблемы с государственным долгом, инфляцией и иммиграцией, добавил Госар, объясняя решение голосовать против помощи Украине.