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В США считают отправку денег Украине бесполезной тратой средств налогоплательщиков

В США считают отправку денег Украине бесполезной тратой средств налогоплательщиков

Республиканец, член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Госар назвал деньги, которые Вашингтон намерен отправить Украине, бесполезной тратой средств налогоплательщиков.

"В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал сто миллионов долларов. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента", - написал конгрессмен в Twitter.

Политик подчеркнул, что американский лидер Джо Байден намерен развязать прокси-войну с Москвой, что обернется для США ошибкой с последствиями мирового масштаба.

Властям США необходимо решать проблемы с государственным долгом, инфляцией и иммиграцией, добавил Госар, объясняя решение голосовать против помощи Украине.

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