Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с Путиным

13 мая. 15:14

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в эфире итальянского канала Rai 1.

"Сейчас общество настроено не позитивно на этот счет. Тем не менее, я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним", - цитирует главу украинского государства РИА Новости.

При этом Зеленский уточнил, что будет разговаривать с президентом России без посредников и на условиях диалога, без ультиматумов.

Напомним, ранее в пресс-службе Кремля отметили, что прямой контакт с Зеленским зависит, в частности, от результатов на переговорах.