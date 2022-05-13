В Северной Осетии изъяли около 4 тыс литров контрафактного алкоголя

13 мая. 14:55

Полиция задержала четырех участников организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом спиртного в Северной Осетии, сообщает пресс-служба МВД по региону.

"Установлено, что организатором является житель Алагира, к противоправной деятельности он привлёк двух своих родственников и знакомую. Мужчина руководил группой и закупал немаркированную спиртосодержащую продукцию у неизвестных. Остальные участники реализовывали нелегальный алкоголь через продовольственный магазин, принадлежащий организатору", - сказано в сообщении.

В ходе обысков сотрудники полиции нашли и изъяли более 7 тыс бутылок немаркированного алкоголя общим объемом 4 тыс литров. Его стоимость оценивается в 1,5 млн рублей.

Сейчас в отношении участников преступной группы возбуждены дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ ("производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки") и части 1 статьи 171.3 УК РФ ("незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").