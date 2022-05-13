В Пятигорске парень напал на отказавшегося его подвезти мужчину

13 мая. 14:58

На одной из улиц Пятигорска произошла потасовка между двумя мужчина, завершившаяся поножовщиной. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно предварительной информации, потерпевший сидел в своей машине, когда к нему подошел 19-летний молодой человек и попросил подвезти домой. Автовладелец отказался это делать, после чего парень стал материться и несколько раз ударил его ножом.

В результате инциденте потерпевший получил несколько ножевых ранений. Подозреваемый был доставлен в отделении полиции, где он во всем признался.

Возбуждено уголовное дело, передает "Ставропольская правда".