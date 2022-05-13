Эрдоган: Турция пока не может смотреть положительно на перспективу вступления Финляндии и Швеции в НАТО

13 мая. 14:55

Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический Альянс, однако пока не может смотреть на это положительно, сказал в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией", - заявил Эрдоган.

Он напомнил о поведении Греции в отношении Турции в альянсе и подчеркнул, что Анкара не хочет совершать вторую ошибку. "Скандинавские страны имеют привычку оказывать "гостеприимное отношение" к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем", - отметил турецкий лидер.

Финляндия и Швеция могу подать заявки на вступление в НАТО в понедельник, 16 мая.