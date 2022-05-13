Инфоповод. День Победы. Кризис в Шри-Ланке. Годовщина рождения Гейдара Алиева. Лауреаты «Пулитцера»

13 мая. 17:00

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости со всего мира за неделю. Марина Лагутина расскажет о 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, о самом серьезном кризисе за историю независимой Шри-Ланки, о 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и о победителях Пулитцеровской премии в 2022 году.

Читайте на нашем сайте о жизненном пути Гейдара Алиева:

https://vestikavkaza.ru/news/99-let-so-dna-rozdenia-sozidatela-azerbajdzana-gejdara-alieva.html

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