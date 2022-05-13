"Дорога в НАТО": Почему МИД России против вступления Украины в ЕС?

До недавнего времени основной угрозой на Украине российские власти считали НАТО. Но сегодня такая же реакция следует на попытку Киева вступить в ЕС. Почему МИД России поставил НАТО и ЕС на одну доску и чем угрожает вступление Украины в Евросоюз российским интересам?

В эти дни из российского МИД последовало два громких заявления по теме Украины и ЕС. Сначала заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что между вступлением Украины в ЕС и в НАТО Москва уже "не видит разницы". А затем в схожем духе высказался глава МИД Сергей Лавров. "Это проблема отношений Киева с Европейским союзом. Но безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения", - сказал он.

Одним словом, российские дипломаты хотят сказать, что потенциальное вступление Украины в ЕС – такая же угроза, как и интеграция страны в НАТО. Следящему за международной повесткой человеку может показаться, что это явно какое-то преувеличение. Где Европейский союз, где НАТО?

НАТО или Североатлантический альянс – это военный блок. Он создавался в 1949 году для борьбы с СССР. Так как современную Россию на Западе ведущие правительства считают СССР 2.0, НАТО остается угрозой для Москвы даже после конца "холодной войны", то есть сегодня. К тому же, в отличие от ЕС, в НАТО есть Соединенные Штаты. И именно они выступают лидером военного блока. В стратегии национальной безопасности США и в концепциях НАТО Россия сама значится угрозой номер один наряду с Китаем. Учитывая такой взаимный антагонизм, можно легко представить, какова была бы реакция России, если бы Украина в 2014 году стала страной-членом НАТО. С другой стороны, США не хотят допустить того, чтобы Украина перешла под влияние России и ОДКБ.

Расширение НАТО на Украину значит приближение военной инфраструктуры неприятеля вплотную к российской границе. Для США пророссийская Украина означает конец планам поставить Россию на колени и "зеленый свет" для усиления Евразийского союза. Как говорил Бжезинский, без Украины Россия перестанет быть империей. До спецоперации Россия направила в Вашингтон и Брюссель предложения по гарантиям безопасности. Ключевым пунктом там было "невступление Украины в НАТО". Так как Джо Байден и генсек Альянса Йенс Столтенберг отвергли это предложение, России пришлось силой заставить выполнить этот пункт. Теперь уже не нужны США и НАТО. Сам Владимир Зеленский уже объявил, что готов на нейтральный статус для Украины.

Теперь к теме ЕС. Европейский союз в отличие от НАТО не создавался против России. Это была изначально организация угля и стали (ЕОУС). Объединив эти виды промышленности, европейцы хотели контролировать рынок вооружений. Чтобы, условно, без ведома Франции Германия не стала опять вооружаться. Цель – не дать повторить ужасы Первой и Второй мировых войн. В общем-то это удалось Европе, но речь не об этом. Евросоюз по своей природе – это экономическая структура, дающая свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках 27 стран Европы. У ЕС есть, конечно, политические и даже военные амбиции, но они не так ярко выражены из-за расхождения в национальных интересах стран. Поэтому, в отличие от НАТО, Евросоюз не воспринимался Кремлем как угроза безопасности. Но все изменилось в 2014 году.

Напомним, что причиной "Евромайдана" в Киеве было соглашение об ассоциации Украины именно с Евросоюзом. Власть была свергнута из-за желания отдельной группы лиц втащить свою страну в ЕС. Такие разговоры на самом деле шли давно, еще с 2004 года, когда грянула "оранжевая революция". В 2014 году Украина могла сделать первый шаг по вступлению в ЕС. Насколько жестко отреагировала Россия тогда, мы все помним. Присоединение Крыма, поддержка отделения Донбасса и других районов Украины и так далее. Конечно, внимательные наблюдатели скажут, что в теме Крыма речь шла о возможности потери российской военной базы в пользу США и НАТО. Да, в этом-то и вся суть. Речь идет как раз о том, что Россия не вчера начала считать Евросоюз угрозой, а еще тогда. А все потому, что на самом деле, хотя об этом редко говорят вслух, власти России считают Евросоюз и НАТО одного поля ягодами.

Почти все страны, вступавшие в НАТО, потом становились членами ЕС и наоборот. ЕС – дорога в НАТО, а НАТО – дорога в ЕС. Даже в основополагающих документах Евросоюза НАТО считается главным фактором европейской безопасности. Так что заявления Лаврова и Полянского – это не что-то качественно новое. Вопрос лишь в том, почему именно сейчас эта тема вновь поднята на поверхность. Ответ – санкции и поставки оружия Украине. Если раньше, до спецоперации, ЕС занимал достаточно примирительную позицию, пытался выступить миротворцем, то после 24.02.22 Евросоюз четко дал понять, что он будет душить Россию санкциями и поставлять Украине всевозможные вооружения, чтобы уничтожать там российских военных. То есть ЕС нынешнюю России считает для себя угрозой и хочет добиться ее экономической и военной гибели. С учетом этого кажется, что слова Лаврова по поводу ЕС даже чересчур дипломатичны.