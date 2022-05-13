ЕС отложит эмбарго на российскую нефть

13 мая. 14:45

Евросоюз может отложить введение эмбарго на российскую нефть из-за позиций Будапешта, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

"Действительно существует идея разделить пакет, поскольку мы согласовали его на 90%, а именно двигаться вперед со всем, кроме запрета на нефть", - заявил он.

По словам дипломата, отделение нефтяного запрета от остальной части пакета санкций "пошлет плохой сигнал" и по этой причине другие страны могут поддержать Венгрию.

Тем не менее, автор статьи выразил уверенность, что любое ослабление нефтяного пакета подорвет доверие к Евросоюзу.