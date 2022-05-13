МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Великобританию

13 мая. 14:40

Россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформить британские визы, следует из распространенного в пятницу заявления МИД России.

"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия будет действовать аналогичным образом в отношении англичан "до нормализации ситуации".

Российский МИД потребовал от посольства разъяснений в связи с неприемлемой ситуацией с оформлением британских виз россиянам, "стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию".

"Речь идет не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями", - подчеркнули в министерстве.

В пятницу Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента России Владимира Путины Людмилы, нескольких его родственников, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и ее бабушки Анны Зацепилиной и еще нескольких россиян.