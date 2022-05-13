Бывшая жена Путина, несколько его родственников и Алина Кабаева попали под санкции Великобритании

13 мая. 14:34

Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента России Владимира Путины Людмилы, а также нескольких его родственников. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении британского министерства иностранных дел.

Под санкции попали двоюродный брат главы государства бизнесмен Игорь Путин, заместитель председатель правления страховой компании "Согаз" Михаил Путин, председатель совета директоров ООО "Группа компаний МРТ" Роман Путин.

Кроме того, ограничительные меры введены в отношении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и ее бабушки Анны Зацепилиной, а также бизнесменов Михаила Шеломова и Александра Плехова, члена совета директоров "Согаза" Михаила Клишина, генерального директора ООО "Морской порт Геленджик" Владимира Колбина, президента НПФ "Газфонд" Юрия Шамалова, юриста Виктора Хмарина. Им запрещается въезд на территорию Соединенного Королевства, а их активы в случае обнаружения подлежат заморозке, передает ТАСС.