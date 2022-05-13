В России предложили организовать свое "Евровидение"

13 мая. 14:22

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что у него есть желание организовать свой песенный конкурс "Евровидение".

В феврале Европейский вещательный союз запретил России участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году в связи с военной спецоперацией на Украине.

"Надо создать свой конкурс вместо "Евровидения". Я готов сделать свой конкурс "Евровидение", у меня есть много опыта", - сказал Пригожин в интервью РИА Новости.

По его словам, в 1995 году он организовал российскую музыкальную премию "Золотой граммофон".