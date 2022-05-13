Гарибашвили сообщил о недопустимости конфликта с Россией

13 мая. 14:17

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии не допустит военного конфликта с Россией.

"Наш народ уже воевал с Российской Федерацией, и в этой связи мы пережили тысячу бед. Последствия августовской войны в 2008 году имели для нас разрушительные последствия. Мы гарантируем населению, что войны в нашей стране не будет", - сказал премьер.

Гарибашвили подчеркнул, что в стране не будет "второго фронта" в связи с ситуацией на Украине. "Наши власти не допустят этого. Мы на высоте. Мы гарантируем населению долгосрочный мир. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет. Наоборот, будет развитие, строительство и мир", – констатировал грузинский премьер.