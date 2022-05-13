Путин обсудил с Шольцем Украину

13 мая. 13:40

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем, диалог состоялся по инициативе германской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. В ходе диалога Путин подробно рассказал об основных задачах военной спецоперации, а также о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности жителей Донбасса.

"Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе "Азовсталь", - говорится в сообщении.

Главы государств также обратили внимание на "продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права", использование ими различного рода террористических методов. Стороны также дали оценку состояния дел на переговорах между Москвой и Киевом.

В заключение Путин и Шольц договорились, что диалог по вышеупомянутым вопросам будет продолжен в ходе контактов по различным каналам.