Тюменская область и Азербайджан подпишут соглашение об экономическом, торговом и научно-техническом сотрудничестве

13 мая. 13:45

Состоялась встреча заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева и исполняющего обязанности генконсула Азербайджана Шохрата Мустафаева. Об этом сообщили сегодня в информационном центре правительства Тюменской области.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере и развитие бизнеса в Нефтехимическом кластере, созданном в регионе на базе тобольского Сибура. "Внешнеторговый оборот Тюменской области с Азербайджаном в 2021 году вырос в 3,3 раза и составил $2 436 000, из них экспорт - $2 400 000, импорт - $36 000", - говорится в сообщении.

Также в инфоцентре поведали, что в настоящее время завершается подготовка проекта соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, передает ТАСС.