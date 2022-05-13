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Скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид аль Нахайян

Скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид аль Нахайян

Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

Будущий президент родился в 1948 году в оазисе Эль-Айн в ОАЭ в семье шейха Заида бен Султана аль-Нахайяна, первого президента ОАЭ. Ведению государственных дел Халифа бен Заид аль Нахайян учился у отца. В 1969 году стал наследным принцем Абу-Даби, в 1971 году стал премьер-министром, министром обороны и финансов Абу-Даби. В этом же году было создано государство ОАЭ, в котором он с 1973 года занимал должность заместителя премьер-министра.

Шейх Халифа стал правителем Абу-Даби после смерти отца 2 ноября 2004 года, а 3 ноября 2004 года Высший совет ОАЭ избрал Халифу бен Заида Аль Нахайяна президентом страны. Впоследствии шейх Халифа несколько раз переизбирался.

В его честь названо самое высокое здание в мире "Бурдж Халифа", которое было открыто в 2010 году.

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