В Сочи предотвращен теракт

13 мая. 13:29

ФСБ предотвратила теракт в одном из торгово-развлекательных центров в Сочи и задержала организатора, который планировал его совершить 9 мая, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

Задержанным оказался гражданин РФ 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств. У него дома были изъяты револьвер с патронами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема теракта.

"Я хотел совершить теракт 9 мая. Я хотел убить больше 50 человек из револьвера", - признался задержанный, добавив, что является сторонником запрещенного в России террористического движения "Колумбайн". Также он планировал "перестрелять раненых".