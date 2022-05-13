Прибалтийские страны требуют увеличения присутствия НАТО в регионе

13 мая. 13:22

Латвия, Литва и Эстония по-прежнему требуют увеличения присутствия НАТО в странах Балтии, пишет газета Financial Times со ссылкой на глав МИД республик.

Издание пишет, что "министры подчеркнули, что их одобрение ожидаемых заявок на вступление в НАТО со стороны скандинавских стран не умаляет их требования к альянсу увеличить свое присутствие в их собственных странах".

В Прибалтике хотят, чтобы альянс расширил свои многонациональные боевые группы на их территориях, численность предлагается увеличить с одной тысячи человек до 3-5 тыс человек. Кроме того, Эстония, Латвия и Литва хотят, чтобы миссии по патрулированию воздушного пространства были преобразованы в противовоздушную оборону - это позволит им сбивать любых потенциальных противников в их воздушном пространстве.

"По-прежнему есть проблемы, которые нужно решить. Текущая ситуация с безопасностью требует более смелых планов со стороны альянса", - заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО 16 мая. По мнению Ринкевичса, "Балтийское море становится морем НАТО".