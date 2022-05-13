Альпинист из Германии сорвался при восхождении на Эльбрус

13 мая. 13:02

Альпинист из Германии погиб при восхождении на Эльбрус.

"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР в 11:00 поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров в районе седловины сорвался участник восхождения", - сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии в пятницу.

К месту ЧП выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, спасатели "Центроспас" МЧС России и центра "Лидер". Они обнаружили мужчину без признаков жизни. Спасатели эвакуируют тело гражданина Германии 1971 года рождения.

Альпинист совершал одиночное восхождение, без туристической группы, и не был зарегистрирован в МЧС.