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В Тбилиси пройдут "шоколадные дни"

В Тбилиси пройдут &quot;шоколадные дни&quot;

С 13 по 15 мая на "Базаре Орбелиани" в Тбилиси пройдут Дни шоколада. Об этом сообщают организаторы.

В течение нескольких дней у жителей грузинской столицы будет возможность отведать различные виды шоколада, в том числе ручной работы.

В день открытия Дней шоколада состоится мастер-класс известного швейцарского специалиста, признанного эксперта в области кондитерских изделий и менеджера по развитию продуктов Swiss Candy Consulting Вернера Ругзегера.

Мероприятие начнется в 17:30 по местному времени (16:30 мск), передает "Sputnik Грузия".

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