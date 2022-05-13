В Тбилиси пройдут "шоколадные дни"

13 мая. 12:58

С 13 по 15 мая на "Базаре Орбелиани" в Тбилиси пройдут Дни шоколада. Об этом сообщают организаторы.

В течение нескольких дней у жителей грузинской столицы будет возможность отведать различные виды шоколада, в том числе ручной работы.

В день открытия Дней шоколада состоится мастер-класс известного швейцарского специалиста, признанного эксперта в области кондитерских изделий и менеджера по развитию продуктов Swiss Candy Consulting Вернера Ругзегера.

Мероприятие начнется в 17:30 по местному времени (16:30 мск), передает "Sputnik Грузия".