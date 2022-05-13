Кремль: встреча Путина и Зеленского должна выражаться в подготовке соответствующего документа

13 мая. 12:50

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должен быть составлен соответствующий документ, который будет финализирован на такой встрече.

"Здесь позиция никак не изменилась, вы хорошо знаете позицию российского президента. Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне", - сказал он, подчеркнув, что без таких действий встреча вряд ли состоится, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, движения в проработке Россией и Украиной совместного документа нет, как и ответа Киева на предложения Москвы.

"С документом пока движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне, ответа нет", - заключил представитель Кремля.