Путин встретится с лидерами ОДКБ

13 мая. 12:51

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет в Москве ряд встреч с лидерами стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, встречи пройдут 16 мая. "Встречи действительно планируются, уже во второй половине дня понедельника. Целый ряд встреч запланирован", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, 16 мая в Москве состоится юбилейный саммит ОДКБ. Договор о создании организации был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года.