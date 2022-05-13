В Ставрополе уснувший таксист парализовал движение транспорта

13 мая. 12:38

В Ставрополе сотрудники полиции остановили водителя такси, уснувшего за рулем. Случай произошел на Шпаковской улице.

Автоинспекторы заметили машину, которая внезапно остановилась возле двойной сплошной. Когда полицейские подошли к машине, то увидели пристегнутого ремнем безопасности водителя, спящего под громкую музыку. Они разбудили мужчину.

Он рассказал, что решил поспать после смены, чтобы потом продолжить работу. Сотрудники Госавтоинспекции предложили ему пройти медосвидетельствование, однако автомобилист отказался.

Теперь мужчине грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс рублей. По истечении указанного срока таксист должен будет пройти медкомиссию и заново сдать экзамены, передает "Победа26".