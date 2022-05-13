Контроль за водой в Северо-Крымском канале усилили из-за украинских угроз

13 мая. 12:45

Роспотребнадзор усиливает контроль за водой, поступающей в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

"С целью повышенной готовности к возможному противостоянию возникающим рискам из-за заявлений со стороны сопредельного государства на праздничные дни мы переходили на исследование точек (отбора проб) в ежедневный режим. Делается все, чтобы ситуация была контролируемая", - сообщила руководитель крымского управления ведомства Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пятницу.

Она уточнила, что контроль качества воды ведется с марта несколькими ведомствами, Роспотребнадзор проверят воду на наличие холерного вибриона и других инфекционных заболеваний. Результаты исследования показывают, что воду можно использовать для мелиорации, но не для питья.