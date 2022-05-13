Музеи Третьяковки закрыли по техническим причинам

13 мая. 12:33

Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу в Москве закрылись "по техническим причинам", они откроются после 14:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба учреждения.

Ранее СМИ распространили информацию очевидцев, свидетельствовавшие об эвакуации посетителей из музея, а также о приезде на место спасателей и полицейских.

"Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, здание Новой Третьяковки на Крымском валу закрыты для посетителей предварительно до 14:00 по техническим причинам", - сказано в сообщении