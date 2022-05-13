В Европе оценили потери турсферы на фоне ситуации на Украине

13 мая. 12:22

Поток иностранных туристов в Европу восстановится к 2025 году, следует из ежеквартального доклада Европейской комиссии по путешествиям (ETC). В докладе оценено влияния на туриндустрию пандемии, экономических и геополитических факторов, в том числе российско-украинского конфликта, сообщает АТОР.

В этом году иностранных туристов в Европе будет на 30% меньше, чем в 2019 году, туризм продолжит восстанавливаться, но более медленными темпами, чем предполагалось ранее.

Внутриевропейские поездки вернутся к уровню 2019 года уже в этом году, считают аналитики. Ситуация с въездным туризмом складывается сложнее - в первом квартале 2022 года в Европу прибыло на 43% меньше туристов, чем за аналогичный период 2019 года, по итогам года число международных туристов в Европе будет на 30% ниже, чем в 2019 году.

Минимальное отставание турпотока от допандемийного уровня отмечается в Сербии - 11% и Турции - 12%, сильно пострадала туротрасль в Австрии - минус 33%, Испании - 34%, Хорватии - минус 37%.

Ситуация на Украине уже влияет на европейский туризм. В краткосрочной перспективе больше всего пострадают Черногория, Кипр, Литва, Латвия, Финляндия и Эстония. Вскоре ситуация скажется на всей отрасли - антироссийские санкции будут способствовать росту цен на авиакеросин, европейские авиакомпании уже предупреждают о скором подорожании билетов на 10-15%.