Азербайджан начнет поставлять газ в Болгарию с 1 июля

13 мая. 11:54

С 1 июля 2022 года Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию в полном объеме. Об этом на слушаниях в парламенте заявил премьер-министр Болгирии Кирил Петков.

"Мы можем получить газ из Азербайджана с 1 июля в полном объеме", - цитирует его ТАСС.

Петков пояснил, что эта поставка не зависит от зависит от завершения строительства межсистемного газопровода с Грецией.

Глава правительства также отмети, что в скором времени в Болгарию будет поступать газ из США. Договор о поставке сжиженного газа на двух танкеров из США в июне подписан, а место для разгрузки судов зарезервировано, уточнил Петков.