Казахстан временно запретил вывоз сахара

13 мая. 11:49

Власти Казахстана на шесть месяцев ввели запрет на экспорт белого сахара и сахара-сырца тростникового, следует из приказа министра сельского хозяйства республики.

Ведомство в установленном законодательством порядке проинформирует Евразийскую экономическую комиссию о введении данного запрета.

Приказ, подписанный 4 мая, вступит в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее в Минсельхозе сообщали, что 58% потребляемого в Казахстане сахара завозится из-за рубежа.