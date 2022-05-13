Назван угрожающий российской экономике курс рубля

13 мая. 11:42

Текущий курс рубля уже создает проблемы для экономики, но настоящей угрозой бюджету он станет тогда, когда доллар опустится до 60 рублей. Об этом сообщил аналитик ФГ "Финнам" Андрей Маслов.

По его словам, экономика России ориентирована на экспорт, и для соблюдения торгового баланса ей выгоднее слабый рубль, однако добиться этого в текущих условиях сложно. Снижение ключевой ставки до 14% не остановило укрепление рубля, так как экспорт все еще значительно превосходит импорт.

Маслов отметил, что по факту рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой, ведь иностранные инвесторы не допускаются до торгов, а вывод валюты из страны жестко контролируется Центробанком. Он считает, что в таких условиях регулятору стоит предпринять все усилия, чтобы доллар не начал торговаться по 60 рублей.

"В таком случае бюджет России "разорвется" и уйдет в дефицит. Оптимальный курс все еще скорее около 80 рублей за доллар", - заключил Маслов.