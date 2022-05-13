Российские футбольные клубы оспорят отстранение от еврокубков в CAS

13 мая. 11:33

Футбольные клубы ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и "Сочи" подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков. Об этом говорится в сообщениях, размещенных на официальных сайтах команд.

Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

"Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден", - отметили ЦСКА и "Динамо" в своих заявлениях.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Таким образом, в следующем сезоне команды из России не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА и чемпионате Европы U21.