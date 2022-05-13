Лавров оценил сближение Таджикистана и Узбекистана с ЕАЭС

13 мая. 11:31

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал серьезным прогресс в сближении Таджикистана и Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.

"Мне кажется, здесь у нас прогресс достаточно серьезен", - заявил он в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Душанбе, пишет ТАСС.

Лавров напомнил, что Душанбе уже давно имеет отношения с ЕАЭС, а также отметил, что у Таджикистана спецпредставитель, который несет собой сотрудничество и тем более членство в Союз.

По словам главы ведомства, то же самое последние пару лет делает Ташкент по решению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. "По договоренности Владимира Путина и Шавката Мирзиеева создана двусторонняя российско-узбекистанская рабочая группа, которая рассматривает практические аспекты и является местом предоставления консультативных услуг Ташкенту в отношении тех вопросов, которые он хотел бы прояснить в связи со сближением с Евразийским экономическим союзом", - добавил Лавров.