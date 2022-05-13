Азербайджан и Армения приготовились к делимитации границы

13 мая. 11:30

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ сообщил, что определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

На заседании СМИД СНГ в Душанбе Байрамов проинформировал участников мероприятия о постконфликтной ситуации в регионе. Он указал, что конфликт остался в прошлом. Главой задачей Азербайджана в настоящее время является возрождение территорий, освобожденных от оккупации, обеспечение долгосрочного мира и стабильности в регионе путем восстановления экономических и коммуникационных связей, сообщил глава азербайджанского МИД.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, в том числе к подписанию мирного договора и началу процесса делимитации границы. Он сообщил о том, что предпринимаются шаги по началу переговорного процесса по мирному соглашению, определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границы между двумя странами.

Азербайджан полон решимости продолжить усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности, заявил министр.

Также Байрамов поблагодарил Казахстан за эффективное председательство в СМИД СНГ, а Таджикистан - за обсуждение вопросов сотрудничества в условиях взаимопонимания и организацию встречи на высоком уровне. Глава МИД Азербайджана высоко оценил успешное развитие дружественных связей между странами СНГ.

В этом году многие страны СНГ отмечают 30-летие дипломатических отношений. Этот юбилей является хорошей возможностью взглянуть на путь, пройденный государствами СНГ, извлечь уроки из прошлого, подвести итоги многолетнего сотрудничества и определить планы на будущее, отметил Байрамов.