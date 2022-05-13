В России переименовали журналы Cosmopolitan и Esquire

13 мая. 11:15

Российский издательский дом Independent Media сообщил о перезапуске брендов популярных журналов, новые названия сочетают в себе традиции прежних изданий и расширяют тематику проектов, рассказала гендиректор издательского дома Наталья Веснина, пишет РИА Новости.

Журнал Cosmopolitan переименован в VOICE ("голос"). Веснина объяснила, что Cosmopolitan в течение 28 лет оказывал огромное социальное влияние на женщин и девушек нашей страны. "Он давно стал самым значимым женским голосом в России, который откровенно говорит на любую тему и делает это простым и понятным языком. Отсюда и родилось его новое название – VOICE. Причем VOICE будет писаться капсом, подчеркивая, что этот голос не простой, а заметный, самый важный и касается именно тебя", - заявила она.

Журнал Esquire теперь будет носить название "Правила жизни", так называется рубрика издания, являющаяся его визитной карточкой.

"Домашний очаг" трансформировался в "Новый очаг". По словам Весниной, бренд по-прежнему будет практичным, поддерживающим, теплым.

Журнал Men's Health переименован в Men Today, а "Популярная механика" - в TechInsider.

"На смену Harper's Bazaar придет The Symbol, в фокусе которого будут предметы, люди и события, которые становились или становятся символами времени. Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате", - поделилась Веснина.